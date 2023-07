Engagé contre les tabloïds, le prince Harry affrontera aussi l’éditeur du "Sun" au tribunal

Son combat judiciaire pour la vérité se poursuit face à un autre adversaire. Déjà en procès contre l'éditeur du Daily Mirror et aux prises avec celui du Daily Mail dans une autre procédure, le prince Harry a obtenu gain de cause dans le dossier qui l’oppose à la maison-mère du Sun et du News of the World, aujourd’hui disparu. Un juge a confirmé ce jeudi 27 juillet que la plainte déposée par le duc de Sussex contre News Group Newspapers, propriété du magnat Rupert Murdoch, serait examinée par la Haute Cour de Londres. Ce nouveau procès, le deuxième au civil pour le fils de Charles III contre un groupe de presse, pourrait se tenir en 2024 ou 2025, selon la BBC.