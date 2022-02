"Enquête sur un scandale d’État" : Roschdy Zem et Pio Marmaï prêts à "faire péter la République"

La légalité de ses méthodes de travail est remise en cause par une plainte que dépose deux ans plus tard Hubert Avoine. L’homme, qui dit avoir travaillé dans l’ombre au service de François Thierry pour remonter les filières de trafiquants, raconte notamment comment le commissaire l’a fait venir dans une villa de Marbella en mars 2012 pour y décharger 19 tonnes de drogue revendues sur place à des trafiquants français. C’est cette séquence qui ouvre le film Enquête sur un scandale d’État, libre adaptation de l’ouvrage L’Infiltré écrit par Hubert Avoine et le journaliste de Libération Emmanuel Fansten.