"Je me retrouve orpheline" : l'émouvant discours de Charlotte Gainsbourg aux obsèques de sa mère, Jane Birkin

Leur émotion était palpable. Lundi 24 juillet, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ont rendu un vibrant hommage à Jane Birkin, leur mère, décédée le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans. La cérémonie réservée aux proches s'est tenue en l'église Saint-Roch à Paris. Un écran géant avait également été installé à proximité pour associer le grand public, très touché lui aussi par la disparition de la plus française des artistes anglaises.

La cérémonie, à laquelle de nombreuses célébrités ont assisté, a démarré peu après 10h30. Charlotte Gainsbourg et de Lou Doillon ont tenu à porter le cercueil pour son entrée dans l'église, où résonnait la chanson "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve". Aux côtés des deux artistes, leurs enfants respectifs : Ben et Alice, les filles de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ; et Marlowe Jack Tiger Mitchell, le fils aîné de Lou Doillon. Roman de Kermadec, le fils de Kate Barry, la fille aînée de Jane Birkin disparue en 2013, était aussi présent.