Après les critiques de Dwayne Johnson, sa nouvelle statue dévoilée par le Musée Grévin

Les corrections ont été faites en 24 heures. Après le tollé suscité par le manque de réalisme de statue de cire de Dwayne Johnson, le Musée Grevin a dévoilé la nouvelle réplique du comédien surnommé "The Rock". Installé ce mercredi, le double de la star de Fast and Furious a désormais une carnation plus foncée après que ce dernier s'est plaint de la "couleur de peau" de la première version.

"On a enlevé son personnage lundi soir. Nos artisans d'art ont renforcé sa carnation dans la nuit et toute cette journée", a expliqué à l'AFP Yves Delhommeau, le directeur général du musée. "Dwayne Jonhson nous a promis (…) de passer au musée lors de son prochain séjour à Paris. Prenons un bon verre de vin ensemble ! On pourra faire les corrections qu'il pourrait encore souhaiter."