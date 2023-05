Et maintenant, il chante : Éric Cantona bientôt en tournée

Il n'a pas fini de nous surprendre. Eric Cantona a annoncé qu'il se lançait dans la musique. Dans une interview donnée au Parisien, l'ancien footballeur révèle qu'il dévoilera le 2 juin prochain deux chansons qu’il a écrites et composées. Dans "The Friends We Lost" (Les amis qu'on a perdus) et "Tu me diras", le chanteur de 57 ans alterne l'anglais et le français, le chant et le parler, comme le rapporte le quotidien. Eric Cantona sortira également deux autres chansons à l'automne : "I'll Make My Own Heaven" (Je bâtirai mon propre paradis) et "Je veux", avant de partir en tournée et de sortir un album live.

"J’ai toujours pensé que chanter sur une scène devant un public devait être la chose la plus intense à vivre, qui pourrait procurer une adrénaline proche de celle créée par le sport", confie-t-il dans Le Parisien. "Il y aura des imperfections dans ce que je vais proposer. Mais j’aime ces accidents qui font naître de grands moments."