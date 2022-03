En Jamaïque, le Prince William demande pardon pour l’esclavage

"Alors que la douleur est profonde, la Jamaïque continue de forger son avenir avec détermination, courage et force d'âme", a déclaré le prince. "La force et le sens partagé du peuple jamaïcain, représentés dans votre drapeau et votre devise, célèbrent un esprit invincible. C'est ce même esprit qui a stimulé la génération "Windrush", qui est venue au Royaume-Uni pour aider à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale", a-t-il poursuivi. Le prince William se dit "éternellement reconnaissant de l'immense contribution que cette génération et ses descendants ont apporté à la vie britannique, qui continue d'enrichir et d'améliorer notre société".