"Escort Boys" sur Prime Video : Guillaume Labbé sera le héros de la première série de Ruben Alves

En six épisodes de 30 minutes, Ruben Alves s’attachera à raconter "l’histoire d’une génération de jeunes hommes qui refusent d’être désenchantés". "Poussés par leurs galères respectives et une délicieuse tourmente", les héros vont "se retrouver, par hasard, à vendre leur corps". "Amateurs dans un premier temps, mais aidés par l’espiègle petite sœur du groupe, ils vont monter un service d’escort unique dans la région. Chaque rencontre deviendra une leçon de vie pour eux. Entre famille, mensonges et demandes toujours plus surprenantes, ils devront apprendre à jongler pour remonter le domaine familial et... s'en sortir enfin ?", indique un premier synopsis de cette libre adaptation de la série israélienne Johnny and the Knights of the Galilee .