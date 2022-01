Prison, adultère et photos volées : la fin du mariage de Cristina, la sœur du roi, agite l’Espagne

Après l’abdication de Juan Carlos et l’accession au trône de Felipe VI en 2014, les infantes Elena et Cristina cessent d’être des membres actifs de la famille royale espagnole pour devenir des citoyennes ordinaires. Installés à Genève loin de l’agitation médiatique, Cristina et Iñaki perdent leurs titres de duchesse et duc l’année suivante. Un moyen pour le nouveau roi de maintenir la tête de la monarchie hors de l’eau d’un scandale qui va conduire sa sœur au tribunal et son beau-frère derrière les barreaux.