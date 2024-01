"Esprits criminels" de retour sur TF1 après 4 ans d’absence : chronique d’une résurrection inespérée

Les spécialistes du comportement de Quantico reprennent leurs enquêtes ce mardi 10 janvier à 21h10 et en streaming sur TF1+. Une saison 16 inédite qui a bien failli ne jamais voir le jour, après l’arrêt de la série policière en 2020. Si certains acteurs emblématiques ont repris leurs rôles, d’autres ont quitté le navire.

"Pour attraper un criminel, il faut penser comme lui". Ce mantra a été pendant 15 ans celui des profilers du département des sciences du comportement du FBI, basé à Quantico, en Virginie. Tueurs en série, kidnappeurs et autres cannibales, Esprits criminels a mis au jour le pire de la nature humaine. Des histoires d’autant plus effrayantes que bon nombre d’entre elles sont inspirées de faits réels. Lancée en 2005 sur la chaîne CBS, la série policière s’est déclinée avec deux spin-offs à la vie brève avant d’elle-même prendre fin en février 2020. Sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.

Un réseau de tueurs en série né de la pandémie

"Aucun de nous ne voulait que s’arrête sur le plan créatif. Nous avions le sentiment d’avoir beaucoup d’autres histoires à raconter", se souvient auprès de Deadline Erica Messer, productrice exécutive et showrunner historique de la série. Il n’a fallu que quelques mois pour voir naître de premières discussions autour d’un possible retour de la série. L’idée d’une suite germe à l’été 2020 alors que le monde est à l'arrêt, mais n’est officialisée que deux ans plus tard.

Pas à la télévision cette fois, mais sur la plateforme Paramount+. En France, c’est bien TF1 qui proposera ces nouvelles intrigues. En quatre mois, les équipes mettent en boîte dix épisodes plus longs et plus sombres. Mais toujours portés par le même casting qui a accepté de revenir sans même lire le scénario. Joe Mantegna (David Rossi), Paget Brewster (Emily Prentiss), Aisha Tyler (Tara Lewis), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), A.J. Cook (JJ Jareau) et Adam Rodriguez (Luke Alvez) reprennent leurs rôles.

Seuls Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) et Daniel Henney (Matthew Simmons), retenus sur d’autres projets au moment du tournage, manquent à l’appel. Mais "leurs bureaux sont toujours là, avec des trucs dessus. On joue assurément là-dessus. Ils ne sont pas totalement partis", souligne Erica Messer dans Variety.

Baptisée Esprits criminels : Évolution aux États-Unis, cette saison 16 diffusée de novembre 2022 à février 2023 outre-Atlantique s’ouvre sur fond de pandémie. La vie des enquêteurs a été bouleversée par le Covid. Certains ont changé de fonction, d’autres ont perdu des proches.

Tous vont se retrouver pour affronter "leur plus grande menace jusqu’à présent". Un esprit redoutable, incarné par Zac Gilford (Friday Night Lights, La Chute de la maison Usher) qui a profité du confinement pour monter un réseau de tueurs en série. "J’ai étudié les serial killers pendant toutes mes années en tant que profiler. Mais je n’ai jamais étudié ce que provoquerait chez eux une pandémie. Ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas chasser. Donc, ils ont commencé à communiquer pour devenir de meilleurs prédateurs", résume Joe Mantegna dans la bande-annonce américaine qui fait froid dans le dos. La traque se poursuivra tout au long des dix épisodes pour les enquêteurs du FBI qui donnent déjà rendez-vous pour une 17ᵉ saison.

>> Esprits criminels - 3 épisodes inédits chaque mercredi sur TF1 dès 21h10 et en streaming sur TF1+