Estimant la justice de son côté, Bill Cosby rêve de remonter sur scène à 85 ans

Et Bill Cosby reprenait le fil de sa carrière comme si de rien n’était ? L’hypothèse a longtemps paru improbable, voire impossible, au regard de ses graves démêlées avec la justice. Et pourtant. Dans un entretien accordé mercredi à l’émission de radio WGH Talk, l’acteur et humoriste aujourd’hui âgé 85 ans s'est dit prêt à remonter sur scène dès que possible.

"Lorsque je sortirai de tout ça, je pense que je serai de nouveau en mesure de jouer et d’être le Bill Cosby que mon public a toujours connu", a-t-il assuré. "Il y a tellement de plaisir à prendre avec les histoires que je raconte". Pas sûr que tout le monde attende ce grand retour avec la même impatience…