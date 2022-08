Et si cette célèbre chanson de Francis Cabrel entraînait l’interdiction de la corrida en France ?

C’est l’un des titres les plus célèbres de Francis Cabrel. L’un des plus engagés aussi. Dans "La Corrida", qui figure sur l’album Samedi soir sur la Terre, paru en 1994, le chanteur dit son horreur devant le spectacle de la tauromachie. Surprise : une partie des paroles figure en ouverture de la proposition de loi que le député de Paris Aymeric Caron (LFI) s’apprête à déposer à la rentrée.

"Je les entends rire comme je râle /Je les vois danser comme je succombe /Je ne pensais qu’on puisse autant /S’amuser autour d’une tombe… / Est-ce que ce monde est sérieux ?", peut-on lire dans le texte, dévoilé en début de semaine par Libération, et qui a d’ores et déjà été envoyé à l’ensemble des députés, sauf ceux du RN et apparentés.