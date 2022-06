Et si Johnny Depp avait plus d’avenir derrière un micro que sur un écran de cinéma ?

D’ici là, c’est donc au rayon musique que Johnny Depp va refaire parler de lui. Sa collaboration avec Jeff Beck n’a rien de surprenant de la part de ce grand fan de classic rock. Ne s'est-il pas inspiré du guitariste des Stones Keith Richards pour inventer le personnage de Jack Sparrow ? Ces dernières années, il a enregistré deux albums et multiplié les tournées avec The Hollywood Vampires, le groupe qu’il a formé avec le chanteur Alice Cooper et le guitariste d’Aerosmith Joe Perry.

Derrière un micro, l’acteur dispose d’un joli grain de voix qu’on avait déjà pu attendre sur une reprise de "Ballade de Melody Nelson", en duo avec Vanessa Paradis en 2011. Jeudi, il a dévoilé la chanson "This is a Song for Miss Hedy Lamarr", dédiée à l'icône hollywoodienne du même nom, qui figure sur l'album avec Jeff Beck à paraître le 15 juillet. Les deux vieux amis se produiront le même jour au célèbre festival de Montreux, en Suisse. Et quelque chose nous dit qu’ils n’auront pas beaucoup de mal à remplir la salle…