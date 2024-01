Et si Taylor Swift incitait les jeunes électeurs à voter aux élections européennes ?

L’influence de la chanteuse américaine sur les futurs votants dans son propre pays donne des idées à Bruxelles. Le vice-président de la Commission européenne espère que la chanteuse américaine usera de son aura pour convaincre la jeunesse de se mobiliser pour le scrutin du 6 au 9 juin.

Son pouvoir n’a pas de frontières. Personnalité de l'année selon le magazine Time, Taylor Swift attire désormais les regards envieux de la Commission européenne qui compte sur le prochain passage de la chanteuse américaine en Europe pour prendre part à la campagne des élections européennes du 6 au 9 juin prochain. Objectif ? Mobiliser les jeunes votants. En 2019, la participation chez les moins de 25 ans (42%) et chez les 25-39 ans (47%) avait grimpé par rapport au scrutin précédent (42% contre 28%, 47% contre 35%) mais restait en dessous de la moyenne de l'Union (50,66%).

Elle chantera à Paris... pour la Journée de l'Europe

"Personne ne peut mobiliser la jeunesse mieux que des jeunes eux-mêmes", a expliqué mercredi le vice-président de la Commission européenne, le Grec Margaritis Schinas, devant des journalistes. "Ce sont des jeunes qui peuvent inciter les jeunes à participer davantage (aux scrutins), bien plus que des commissaires européens dans une salle de presse", a-t-il reconnu, lucide. "Par exemple, Taylor Swift", a-t-il poursuivi dans un sourire, relaie l'AFP. En septembre dernier, un seul de ses messages sur Instagram avait permis d'observer un bond de 23% des inscriptions sur la plateforme Vote.org en vue de la présidentielle de l'automne 2024 par rapport à la même journée un an plus tôt, soit 35.000 nouveaux inscrits.

"J'espère vraiment qu'on en fera de même pour les jeunes Européens, j'espère vraiment que quelqu'un dans son équipe médias suit cette conférence et pourra lui transmettre notre requête", a-t-il ajouté, espérant profiter de la halte européenne de Taylor Swift au printemps. La star de la pop débutera sa tournée sur le Vieux continent par quatre concerts à Paris. Le premier est programmé le 9 mai, pile pour la Journée de l'Europe. Une drôle de coïncidence dont Bruxelles espère profiter.