Accusée de harcèlement sexuel et de discrimination, Lizzo dénonce des "histoires sensationnalistes"

Les plaignantes, à savoir Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, reprochent à Lizzo d'avoir créé un environnement de travail hostile. Elles ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué relayé par l'AFP. Elles citent notamment des interactions contraintes avec les artistes d'un sex show dans le quartier rouge d'Amsterdam. La cheffe des danseuses de l'artiste, Shirlene Quigley, est pour sa part accusée d'avoir fréquemment fait des commentaires à caractère sexuel et tenté de répandre sa foi chrétienne, notamment concernant le sexe avant le mariage, "en dépit des protestations".