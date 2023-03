Gwyneth Paltrow accusée par un skieur : le nouveau procès filmé qui passionne l'Amérique

Avec une mine des mauvais jours, Gwyneth Paltrow a témoigné la semaine dernière, assurant qu’elle n’était pour rien dans l’accident. Et laissant même entendre que c’était elle la victime. "Je skiais et deux skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes, puis un corps s'est pressé contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange", a-t-elle raconté. L’actrice a même avoué s’être demandée s'il s'agissait d'une "blague" ou si "quelqu'un faisait des choses perverses".

Interrogé à son tour ce lundi 27 mars, Terry Sanderson a détaillé un scénario bien différent. D’un ton posé, il a raconté avoir entendu "un cri très fort", "comme si quelqu’un était en train de mourir". L’instant d’après, le voilà "frappé très fort dans le dos, pile sur les omoplates. Je n'ai jamais été frappé si fort, et je me suis retrouvé à voler", a-t-il décrit, gestes à l’appui, sous le regard consterné de Gwyneth Paltrow et de ses avocats.