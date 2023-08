Après Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher et Mila Kunis mettent leur maison en location sur Airbnb

"Ce n’est pas l’idée la plus folle que j’ai eue… Restez avec nous dans notre maison au bord de la plage et repartez comme si nous étions de vieux amis !", promet-il en légende. Pour les détails du séjour, rendez-vous est donné sur Airbnb avec qui le couple s’est allié. L’annonce ressemble à toutes celles postées sur le site de location, photos du domicile et profil des loueurs à l’appui. "En tant qu’acteurs, entrepreneurs et parents, nous savons à quel point il est important de se déconnecter et de se ressourcer", précisent Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Surnommée "L’oasis face à l’océan d’Ashton et Mila", leur résidence secondaire est "leur maison loin de chez eux" avec un accès direct au sable fin de la Californie. Mais c’est dans la guest house, une dépendance de deux chambres située sur la propriété, que les chanceux – quatre voyageurs au maximum - passeront la nuit du 19 au 20 août.