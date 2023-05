"Nous avons besoin des scénaristes" : Joe Biden apporte son soutien aux grévistes à Hollywood

Joe Biden s’en mêle. Alors que la grève des scénaristes vient d'entrer dans sa deuxième semaine à Hollywood, le président américain est sorti de sa réserve ce lundi soir lors d’une avant-première à la Maison Blanche de American Born Chinese, une nouvelle série de la plateforme Disney+ qui réunit Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, les deux stars oscarisées de Everything Everywhere All At Once.

"J'espère sincèrement que la grève des scénaristes à Hollywood va trouver une issue et que les scénaristes se verront offrir le plus vite possible l'accord équitable qu'ils méritent", a-t-il déclaré en présence d’un parterre de cadres de la firme aux grandes oreilles, directement impliquée dans le conflit.