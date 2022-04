Brooklyn, le fils aîné de David Beckham, s’est offert un mariage XXL

C'était un mariage en grandes pompes. Brooklyn Beckham et sa petite amie Nicola Peltz se sont dit oui ce 9 avril lors d'une luxueuse cérémonie à Palm Beach, en Floride. Le fils aîné de David et Victoria Beckham avait choisi ses frères, Romeo, 19 ans et Cruz, 17 ans, comme témoins pour son mariage, tandis que sa petite sœur Harper a joué les demoiselles d'honneur.

Le couple a échangé ses vœux dans la vaste propriété appartenant au père de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz, devant un parterre de célébrités comme la comédienne Eva Longoria, les joueuses de tennis Venus et Serena Williams, les réalisateurs Michael Bay et M. Night Shyamalan, l'ex-Spice Girl Mel C, le chef Gordon Ramsay ou encore le chanteur Marc Anthony.