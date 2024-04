Harvey Weinstein hospitalisé : et si le producteur déchu sortait de prison pour de bon ?

Alors que sa condamnation à 23 ans de prison a été annulée à New York, Harvey Weinstein vient d'être hospitalisé à Manhattan. D'après son avocat, la santé du producteur, qui vient de fêter ses 72 ans derrière les barreaux, nécessite des examens approfondis. S'il est déclaré apte, il devrait être transféré vers une prison de Californie pour y purger une seconde peine de 18 ans, sauf nouveau rebondissement...

De retour à New York où sa condamnation pour viol et agression sexuelle a été annulée pour vice de procédure jeudi dernier, Harvey Weinstein vient d’être admis à l’hôpital Bellevue de Manhattan. Et son avocat, Me Arthur Aidala, n’y va pas par quatre chemins pour décrire la santé du producteur déchu. "Il a besoin d’aide, physiquement. Il a beaucoup de problèmes et il doit passer toutes sortes de tests. D’un point de vue médical, c’est une épave", déclare-t-il aux médias américains.

Alors qu’il vient de fêter ses 72 ans derrière les barreaux, Harvey Weinstein est attendu le 1ᵉʳ mai dans le bureau de Curtis Faber, le procureur général de Manhattan. Il devrait lui annoncer la tenue d’un nouveau procès, comme l’a ordonné la cour d’appel de New York, qui est revenue sur sa condamnation à 23 ans de prison, au printemps 2020, au motif que des témoignages portant sur d’autres faits que ceux commis contre les plaignantes avaient été admis "de façon erronée".

En route pour une prison de Californie ?

Symbolique, cette décision a suscité la colère de nombreuses personnalités qui avaient pris la parole contre Harvey Weinstein, parmi lesquelles les comédiennes Mira Sorvino, Rosanna Arquette ou encore Ashley Judd. "C’est un immense pas en arrière", a estimé de son côté Douglas Wigdor, l’avocat de deux des plaignantes. Arthur Aidala a jugé au contraire qu’elle donnait "foi dans le fait qu’il existe bien un système judiciaire" et que son client "n’avait pas eu droit à un procès équitable".

Personnage incontournable du cinéma américain des années 1990 et 2000, Harvey Weinstein va-t-il pour autant retrouver la liberté dans les prochains jours ? À moins que les médecins en décident autrement, c’est peu probable… pour le moment. En février 2023, le septuagénaire a en effet été condamné à 16 ans de prison pour viol par un tribunal de Los Angeles pour des faits survenus entre 2004 et 2013.

Harvey Weinstein lors de son procès à New York en 2020. - STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Avant la décision de la cour d’appel de New York, il était prévu que l’ex-producteur purge ses deux peines séparément, ce qui l’aurait sans doute conduit à passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Dans les prochaines heures, il devrait donc être transféré vers une prison de Californie pour y purger la peine dont il a écopé là-bas, dans l’attente d’un nouveau procès à Manhattan. À moins que…

Interrogé en fin de semaine dernière par les médias américains, l’avocat Mark Werksman, qui a défendu Harvey Weinstein à Los Angeles, laisse entendre qu’il pourrait s’appuyer sur les mêmes motifs que ses collègues de New York pour faire annuler la condamnation de son client. Durant le procès, la défense a ainsi fait témoigner plusieurs femmes n’ayant pas de lien direct avec l'affaire. Au détail près que la loi californienne l’autorise lorsque cela permet d’étayer un dossier. Ce qui n’est pas le cas dans l’État de New York.

"Nous avons fait face à la même injustice fondamentale dans l’affaire de Los Angeles, où le juge a laissé le jury entendre quatre accusations d’agression sexuelle non fondées", a expliqué Mark Werksman. "Elles ont détruit son droit à un procès équitable concernant les faits qui figuraient dans l’acte d’accusation. La décision de justice devrait donc être renversée pour les mêmes raisons qu’à New York."