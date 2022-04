"Ça ne venait pas d’un chien" : Johnny Depp raconte l'affreux cadeau de rupture d’Amber Heard

De bon matin, Johnny Depp fait part de son projet à Sean Bett, son garde du corps. Mais celui-ci tente aussitôt de l’en dissuader. "Il m’a dit, ‘ce n’est pas le bon moment d’y aller’. Et moi j’ai dit, 'ben si c’est le moment parfait, elle n’est pas là pendant deux jours’. Et là, il me montre une photo, sur son téléphone", lance l’acteur. Devant les caméras de Court TV, qui ne manquent rien des débats depuis une semaine, l’un des avocats d’Amber Heard oppose une objection. Après un bref conciliabule, l'acteur reprend le fil son étonnant récit.

"C’était la photo de notre lit, et sur mon côté, il y avait de la matière fécale humaine. Et là, j’ai compris pourquoi ce n’était pas le bon moment d’y aller", ajoute-t-il avec un large sourire, comme s’il revivait la scène en direct. Amber Heard, qui assiste au témoignage, serre les dents. "Ma réaction initiale a été de me marrer. C’était tellement incroyable, tellement bizarre, si grotesque. Je ne pouvais pas faire autre chose que rire. Donc je n’y suis pas allé ce jour-là", poursuit l’acteur.