L'humoriste américain Dave Chapelle agressé sur scène en plein spectacle

Les Américains auraient-ils perdu le sens de l'humour ? Un mois après la très médiatique gifle de Will Smith à Chris Rock, c'est au tour d'un autre comique d'être agressé sur scène. Ce mardi, alors qu'il se produisait au Hollywood Bowl dans le cadre du festival de comédie "Netflix is a joke", Dave Chappelle a été violemment attaqué par un homme.

"Le spectacle venait juste de se terminer lorsque l'homme a sauté sur scène et a couru vers Chapelle, le plaquant au sol. Le comédien venait littéralement de dire qu'il avait maintenant plus de sécurité à cause de tout le tumulte autour de ses blagues sur la communauté trans", a précisé sur Twitter la journaliste de Buzzfeed News Brianna Sacks, présente dans le public.