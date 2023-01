Jeremy Renner écrasé par sa déneigeuse : l’acteur voulait sauver la vie de son neveu

Jeremy Renner, qui a fêté ses 53 ans le 7 janvier sur son lit d’hôpital, a été révélé au grand public grâce à son rôle choc dans Démineurs, le film de Kathryn Bigelow qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur, en 2010. On l’a revu ensuite dans les sagas Mission : Impossible et Jason Bourne. Depuis 2011, il incarne Hawkeye, l’un des superhéros de la saga Avengers dans les films et les séries de la franchise Marvel. Il est actuellement la vedette de The Mayor of Kingstown, une série policière sur Paramount+.