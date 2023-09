Jimmy Fallon, présentateur "toxique" ? Le roi du talk-show présente ses excuses

Crée en 1954, le "Tonight Show" est une institution de la télé américaine, présenté par des icônes comme Johnny Carson et Jay Leno. Depuis 2014, Jimmy Fallon l’a relancé en y injectant son goût pour la parodie, issue de ses années au sein du "Saturday Night Live", mais aussi sa passion du hip-hop en recrutant le groupe The Roots pour assurer la partie musicale. S’il reste l’un des plus regardés sur le petit écran, c’est surtout le plus populaire sur YouTube, avec plus de 30 millions d’abonnés.