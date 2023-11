L'acteur Jamie Foxx visé par une plainte pour une agression sexuelle à New York en 2015

L’acteur oscarisé pour "Ray" est poursuivi par une jeune femme qui affirme avoir fait sa rencontre dans un bar de Manhattan. Elle précise que des agents de sécurité présents sur les lieux ont fermé les yeux sur les agissements de la star. À New York, les procédures de ce type se multiplient à quelques heures de l’expiration d’une loi locale permettant de déposer plainte malgré la prescription.

Une semaine après le rappeur Diddy et quelques heures seulement après la rock star Axl Rose, c’est au tour de l’acteur américain Jamie Foxx d’être rattrapé par le New York Adult Survivors Act, une loi locale qui permettait aux victimes d’agressions sexuelles de déposer plainte pendant un an malgré la prescription des faits. Entrée en vigueur le 24 novembre 2022, elle arrive à expiration ce vendredi.

D’après les documents judiciaires, dévoilés par TMZ, Jamie Foxx, 55 ans, est accusé d’avoir agressé une jeune femme entre les murs du Catch NYC & Roof, un bar de Manhattan, en août 2015. La plaignante affirme que vers 1 heure du matin, elle lui a demandé s’il voulait bien prendre une photo avec elle. "Bien sûr bébé, je ferais tout pour toi", aurait-il répondu.

"Sauvée" par l'intervention d'une amie

En état d’ébriété, l’acteur l’aurait alors conduit sur le rooftop de l’établissement. Après lui avoir dit qu’elle "sentait si bon" et qu’elle ressemblait à l’actrice Gabrielle Union, Jamie Foxx aurait attrapé la jeune femme par la taille et commencé à lui caresser les seins sans son consentement. Dans sa plainte, elle explique que des agents de sécurité auraient assisté à la scène et auraient fait le choix de s’éloigner.

Là, elle affirme que Jamie Foxx en a profité pour lui mettre la main dans le pantalon et lui toucher les parties intimes. Il aurait alors fallu l’intervention d’une amie pour que le comédien mette un terme à ses agissements. Depuis, la plaignante dit souffrir de détresse émotionnelle et suivre un traitement médical. L’entourage de Jamie Foxx n’a effectué aucun commentaire à ce stade.