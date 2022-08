L’actrice Anne Heche, touchée au cerveau lors de son terrible accident, "ne devrait pas survivre"

Dans son communiqué, la famille d’Anne Heche a remercié tous ceux qui leur avaient témoigné "leurs bons vœux et leurs prières pour sa guérison". Elle remercie aussi "le personnel dédié et les formidables infirmières qui se sont occupées d’elle". "Anne avait un grand cœur et touchait chaque personne qu'elle rencontrait avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle considérait que diffuser la gentillesse et la joie était le travail de sa vie", poursuit le texte avant d'ajouter qu'on "se souviendra d'elle pour son honnêteté courageuse".