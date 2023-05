La justice new-yorkaise rend à la Chine deux sculptures saisies au Met

Les œuvres avaient atterri dans l'un des plus prestigieux musées des États-Unis. La justice de l'État de New York, qui mène depuis plus de deux ans une vaste campagne de restitution d'antiquités pillées, stockés ou exposées dans des musées et galeries de la mégapole, a rendu à la Chine deux sculptures funéraires en pierre du VIIe siècle. Saisies au Metropolitan Museum of Art (Met), ces œuvres, d'une valeur de 3,5 millions de dollars, ont fait l'objet d'un trafic international.

Ces sculptures, "sciées" sur des tombes au début des années 1990, avaient ensuite été sorties de Chine, a expliqué le procureur pour la juridiction de Manhattan, Alvin Bragg dans un communiqué. Puis, "de 1998 à leur saisie en 2023, ces antiquités faisaient l'objet d'un prêt au Metropolitan Museum of Art (Met) par Shelby White, une collectionneuse de Manhattan". Elles ont été restituées, mardi 9 mai, lors d'une cérémonie au consulat général de la Chine à New York.