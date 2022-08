La mort d’Anne Heche classée comme "accidentelle", les causes du décès dévoilées

"Aujourd'hui, nous perdons une lumière radieuse, une âme douce et si joyeuse, une mère aimante et une amie loyale. Anne sera profondément regrettée, mais ses merveilleux fils, son immense oeuvre et ses combats passionnés lui survivront", a déclaré la famille dans un communiqué. Son aîné Homer, âgé de 20 ans, a de son côté parlé d’une "tristesse profonde et muette". "J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’imagine être sa liberté éternelle", a-t-il écrit. Star des films 6 jours, 7 nuits, Donnie Brasco et Volcano, Anne Heche avait 53 ans.