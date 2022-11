États-Unis : le rappeur Takeoff, membre des Migos, tué dans une fusillade

Le trio s'était fait remarquer après la sortie du single "Versace", sorti en 2013. Le titre avait connu un nouveau succès après avoir été remixé par le rappeur Drake. Le morceau s'était invité dans le top 100 des chansons les plus populaires. Depuis, ils avaient sorti diverses mixtapes - compilations de morceaux indépendants et non liés à un thème unique - et surtout quatre albums et des titres devenus iconiques comme "Bad and Boujee" ou "T-Shirt". En 2018, leur album Culture II avait réuni une myriade d'artistes : Drake, Travis Scott, Nicki Minaj, Post Malone ou encore Cardi B (la compagne d'Offset, l'un des membres du groupe).

L'album avait rencontré un énorme succès en se hissant à la première place des meilleures ventes d'albums aux États-Unis et à la sixième place du classement des ventes en France. Le trio avait annoncé sa séparation le 5 octobre.