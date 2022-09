"Les souffrances infligées sont immenses" : le chanteur R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie

Pendant des décennies, le succès de l'interprète du tube "I Belive In Can Fly" avait été terni par des soupçons de violences sexuelles, objet de rumeurs persistantes, notamment suite à son bref mariage avec la chanteuse Aaliyah, sa protégée de 15 ans. Très populaire, il était longtemps parvenu à les faire taire avec des accords financiers prévoyant des clauses de confidentialité.

Dès 2017, deux femmes, Kenyette Barnes et Oronike Odeleye, avaient lancé un appel au boycott de ses chansons, en partageant le hashtag "Mute R. Kelly" ("Faites taire R. Kelly"). Deux ans plus tard, la série documentaire Surviving R. Kelly avait enfoncé le clou, décrivant le chanteur comme manipulateur, violent et obsédé par les très jeunes filles.