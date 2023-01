Disparu depuis octobre, le rappeur Theophilus London retrouvé sain et sauf

Né à Trinité-et-Tobago, Theophilus London a grandi à Brooklyn où il a fait ses premiers pas dans la musique. Il a été révélé en 2011 avec son premier album Timez are weird these days, un séduisant mélange de hip-hop, de rock et d’électro. À l'époque, il en avait interprété plusieurs titres dans "Le Grand Journal" de Canal +, durant le Festival de Cannes.