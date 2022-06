L’heure du mariage a sonné pour Britney Spears

Début mai, le couple assurait que la date du mariage avait été fixée mais que "personne ne l’apprendrait avant le lendemain". Accro à son compte Instagram, Britney Spears y a déposé quelques indices en partageant une photo de son voile et en révélant que sa robe serait dessinée par son amie Donatella Versace. Déjà mariée deux fois par le passé, la chanteuse évoquait des noces sur la plage. Et si c’était à Los Angeles qu’elle disait oui à celui qui partage sa vie depuis six ans ?