Vers un nouveau procès Harvey Weinstein à la rentrée ?

Le producteur déchu du cinéma hollywoodien a comparu en fauteuil roulant devant un tribunal de New York ce mercredi 1er mai. Il effectuait là sa première apparition publique depuis l’annulation de sa condamnation à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. "Nous avons toutes les raisons de croire que l'accusé sera de nouveau reconnu coupable", a déclaré la procureure de Manhattan à propos du second procès qui pourrait déjà se tenir en septembre.

Hospitalisé la semaine dernière, il est entré dans la salle d’audience assis sur un fauteuil roulant. "Il est aussi vif que possible et aussi intelligent qu'il l'a toujours été", a martelé l’avocat d’Harvey Weinstein, de retour au tribunal à Manhattan ce mercredi 1er mai pour la première fois depuis l’annulation choc de sa condamnation pour viol et agression sexuelle par une cour d’appel de New York. L'ancien producteur roi d'Hollywood a à nouveau fait face à l'une de ses accusatrices, Jessica Mann, qui le poursuit en justice pour un viol commis en 2013.

Harry Weinstein a comparu devant le tribunal de New York le 1er 2024. - Steven Hirsch / POOL / AFP

"Nous croyons en ce dossier, c'est pourquoi Jessica Mann est ici aujourd'hui", a lancé d'emblée la procureure du parquet de Manhattan, Nicole Blumberg, citée par l’AFP. Cette dernière est arrivée au tribunal aux côtés de la jeune femme en signe d’unité, rapporte CNN. "Nous avons toutes les raisons de croire que l'accusé sera de nouveau reconnu coupable" lors d'un second procès, a poursuivi la représentante du ministère public. Selon elle, le bureau du procureur de Manhattan souhaite que ce nouveau procès ait lieu aussi vite que possible, évoquant la possibilité du mois de septembre.

L'annulation de la condamnation a été un nouveau traumatisme pour elle Gloria Allred, avocate de Mimi Haley, accusatrice d'Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, 72 ans, est toujours en détention car il a aussi écopé de 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles. Son avocat Arthur Aidala a demandé, sans l’obtenir, sa remise en liberté, affirmant que la place de son client n’était pas en prison. "Il était habitué à boire du champagne et à manger du caviar, maintenant il achète des chips à l'économat" de la prison, a-t-il déploré devant la presse.

La deuxième accusatrice du producteur à New York, Mimi Haley, "réfléchit toujours" à témoigner lors d’un nouveau procès, a annoncé son avocate Gloria Allred. "L'annulation de la condamnation a été un nouveau traumatisme pour elle", a-t-elle souligné. Plus de 80 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Ashley Judd, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, entraînant une libération mondiale de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le monde à travers le mouvement #MeToo.

Le juge Curtis Farber a renvoyé l’affaire de plusieurs mois, après le jour férié de "Labor Day", sans plus de précisions. D'ici-là, une nouvelle audience de procédure a été fixée au 29 mai.