États-Unis : le geste plein d'audace d'Olivia Rodrigo pour défendre l'IVG

La chanteuse, qui se produisait mardi dans le Missouri (États-Unis), a donné gratuitement des pilules du lendemain et des préservatifs à ses fans. Une façon de dénoncer l’interdiction de l’avortement dans cet État depuis la révocation de l’arrêt Roe vs Wade.

C'est un acte de résistance. Impliquée dans la lutte pour l'accès à l'avortement aux États-Unis, Olivia Rodrigo a distribué des préservatifs et des pilules du lendemain gratuits à ses fans lors d'un concert ce mardi 12 mars dans le Missouri. Dans cet État des États-Unis, l’avortement est devenu illégal depuis que la Cour suprême est revenue sur la jurisprudence Roe v. Wade, qui protégeait depuis 1973 la possibilité pour les femmes de recourir à l’IVG.

La chanteuse américaine a proposé à des organisations de défense des droits reproductifs locales, telles que Right By You ou le Missouri Abortion Fund, d'installer un stand dans lequel les fans pouvaient se procurer gratuitement des préservatifs et des contraceptifs d’urgence. Ces derniers avaient également la possibilité de discuter avec des professionnels autour de sujets liés à la santé sexuelle et reproductive.

Le mois dernier, Olivia Rodrigo a donné le coup d'envoi d'une campagne baptisée "Fund 4 Good" (d’après sa chanson "Good 4 You"), dont le but est de soutenir financièrement des ONG œuvrant contre les violences sexistes et pour les droits reproductifs. Une partie des bénéfices de sa tournée "GUTS Tour” – qui passera par l’Accor Arena de Paris les 14 et 15 juin prochains – sera reversée au fonds.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste de 21 ans prend position pour le droit des femmes à disposer de leur corps. En juin 2022 – soit quelques jours après la révocation de Roe v Wade – lors d'un festival à Glastonbury, en Angleterre, elle avait repris avec Lily Allen le tube "Fuck You", qu’elle avait dédiée "aux cinq membres de la Cour suprême qui nous ont montré qu’au final, ils se foutent de la liberté".