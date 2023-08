Le jour où... le hip-hop est né

La côte est, en particulier New York, a joué un rôle central dans le développement du hip-hop dans les années 80 et le début des années 90, dit "l'âge d'or". Les groupes Run-DMC et Beastie Boys se distinguent par leur interprétation plus stricte du hip-hop que leurs prédécesseurs aux accents disco, tout comme Public Enemy qui se fait connaître pour ses titres aux thèmes politiques, évoquant le racisme et le "Black Power". LL Cool J, Nas, Big Daddy Kane ou encore le groupe Wu-Tang Clan sont les emblèmes de cette époque. Le rappeur The Notorious B.I.G., soutenu par Puff Daddy, devient le roi de la côte est avec la sortie de son album culte "Ready to Die" en 1994, jusqu'à son meurtre en 1997.