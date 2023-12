Nouvelle plainte pour viol contre P.Diddy, l’avenir du rappeur star s’assombrit

Les poursuites judiciaires se multiplient contre le rappeur-producteur américain Sean Combs, alias Diddy, aussi connu sous le nom de P.Diddy. La dernière en date : une plainte pour viol collectif déposée par une jeune femme mineure au moment des faits. Un engrenage qui pourrait donner un véritable coup d’arrêt à la carrière de la star milliardaire.

Poids lourd de l’industrie musicale américaine, Sean Combs, alias Diddy (ou P.Diddy), est peut-être à un tournant de sa vie professionnelle et personnelle avec le dépôt d'une nouvelle plainte pour viol ce mercredi 6 décembre à New York, la quatrième en l'espace de quelques semaines. Fin novembre, le rappeur-producteur de 54 ans s’était évité un procès qui s'annonçait sordide, en trouvant un "accord à l’amiable" avec son ex-compagne, la chanteuse Cassie, qui l’accusait de viols et de violences physiques, mais aussi de l'avoir fait sombrer dans la toxicomanie durant leur relation d’une dizaine d’années.

Mais dans la foulée, deux autres femmes allaient porter plainte contre lui dans l’État de New York, profitant d’une loi levant la prescription. L’une l’accusait de l’avoir "droguée et violée" lorsqu’elle était étudiante à l’Université de Syracuse en 1991. L’autre affirmait avoir été violée à la même époque par Diddy et le chanteur Aaron Hall dans l’appartement de ce dernier à Manhattan, après avoir fait leur rencontre lors d’une soirée organisée par le label MCA Records.

Diddy sur la scène des MTV Awards le 12 septembre dernier. - AFP

Dans un cas comme dans l’autre, les avocats de la star ont démenti les faits, dénonçant des "plaintes bidons déposées à la dernière minute" à des fins lucratives. Reste que l'image de l'intéressé en a pris coup. Le 28 novembre, le magazine professionnel Billboard annonçait d'ailleurs sa démission de son poste de PDG de Revolt, la chaîne de télé câblée consacrée à la communauté afro-américaine qu’il a créée en 2013.

Le dossier Diddy s’est donc corsé ce mercredi avec le dépôt d’une nouvelle plainte au civil l’accusant d’avoir participé à un viol collectif sur une mineure de 17 ans en 2003. Le rappeur, ainsi que le président de sa maison de production Bad Boy Records, Harve Pierr, et un troisième individu sont accusés d'avoir incité l'adolescente à les suivre de Detroit (Michigan), jusqu'à son studio à New York en jet privé. Là, ils l'auraient forcée à boire et l'auraient droguée avant de la contraindre à des relations sexuelles.

Des allégations dégoûtantes ont été faites contre moi par des individus qui cherchent à faire de l’argent. Diddy sur Instagram, mercredi

"Ils se sont attaqués à une adolescente vulnérable dans le cadre d'un trafic sexuel et lui ont fait subir un viol collectif. La dépravation de ces actes abominables a, sans surprise, marqué notre cliente à vie", déclare l'avocat de la plaignante qui préfère rester anonyme, mais dont des images floutées au moment des faits ont été versées au dossier. Elle réclame une réparation financière, sans fixer de montant.

Jusqu’ici silencieux, Diddy a enfin réagi à ces accusations, ce mercredi. "Trop, c’est trop !", a-t-il écrit dans un post Instagram. "Depuis deux semaines, je regarde en silence les gens essayer d’assassiner mon image, détruire ma réputation et mon héritage. Des allégations dégoûtantes ont été faites contre moi par des individus qui cherchent à faire de l’argent. Permettez-moi d’être tout à fait clair : je n’ai fait aucune de ces choses horribles. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité".

Il faut dire que la multiplication des procédures judiciaires pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le business d’une star dont la fortune est estimée à plus d’un milliard de dollars. Mi-septembre, Diddy était revenu aux affaires avec The Love Album : Off The Grid, son premier disque en solo depuis 15 ans, sur lequel figure une ribambelle d’invités prestigieux comme The Weeknd, Justin Bieber, John Legend ou encore Mary J. Blige.

Le 12 septembre dernier, il était l'une des vedettes de la soirée des MTV Video Music Awards à Newark, dans le New Jersey. Après s'être produit sur scène entouré de ses danseuses, et avoir posé en backstage en compagnie de l'incontournable Taylor Swift, il s'était vu remettre un "Global Icon Award", attestant de son impact durable dans l'industrie musicale. Le dernier trophée de sa carrière ?