Britney Spears ne s'expliquera pas sur son divorce, "parce que ça ne regarde personne"

Elle avait parlé de son envie de s’offrir un cheval avant de partager deux dessins qu’elle a depuis effacés. Britney Spears a pris le temps pour évoquer publiquement l’information qui a agité la presse anglo-saxonne toute la fin de semaine dernière. À savoir sa séparation et son divorce imminent avec Sam Asghari, l’homme qu’elle avait épousé 14 mois plus tôt lors d’une cérémonie somptueuse et intimiste.

C’est sur Instagram, son outil de communication favori, que la chanteuse de 41 ans a évoqué sa vie privée. "Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble. Six ans, c’est long pour une relation donc je suis un peu choquée mais… Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu’honnêtement, ça ne regarde personne !", écrit-elle.