Procès Amber Heard-Johnny Depp : elle l'accuse de viol, il ironise sur la "prestation" de son ex

"Je te hais, tu as ruiné ma vie", lui aurait-il lancé. "Je l’ai regardé dans les yeux et je ne le voyais plus. Ce n’était plus lui. Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie", lâche Amber Heard dans un sanglot qui durera plus de 30 minutes. Soit le temps qu’elle va prendre pour relater de manière graphique le viol dont elle a été victime. Elle s’arrête plusieurs fois, interrompue par les larmes qu’elle essuie avec un mouchoir et par une respiration de plus en plus saccadée. C’est la première fois en deux jours que Johnny Depp lèvera les yeux de sa table pour brièvement la regarder.