Procès Johnny Depp vs. Amber Heard : le mystère du doigt coupé reste entier

Médecin privé de Johnny Depp à l’époque, David Kipper n’est pas totalement raccord avec ce récit. Arrivé sur les lieux avant l’infirmière, il a expliqué avoir découvert du verre brisé sur le sol, mais pas de sang sur les morceaux. Selon lui, Amber Heard avait l’air bouleversée, mais elle ne présentait pas de blessure particulière. Selon lui, ce n’est pas le majordome qui aurait retrouvé le bout de doigt, mais le chef particulier de l’acteur sur le sol de la cuisine. Appétissant, n’est-ce pas ? Mais le plus croustillant est à venir.

David Kipper affirme qu’à son arrivée à l’hôpital, Johnny Depp aurait expliqué au personnel soignant qu’il s’était lui-même infligé la blessure... avec un couteau. Il en veut pour preuve plusieurs SMS que lui auraient envoyé l’acteur, le jour du drame, puis une semaine plus tard. "Je me suis coupé le majeur gauche pour me souvenir de ne plus jamais me couper le doigt !", ironise la star dans l’un de ces messages. "Je t’aime, frangin. Johnny".