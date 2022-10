Propos antisémites de Kanye West : un mouvement néo-nazi lui apporte publiquement son soutien à Los Angeles

Le dossier Kanye West s’alourdit chaque jour un peu plus. Dans la tourmente à la suite d'une série de propos antisémites, sur les réseaux sociaux et dans les médias, le rappeur de 45 ans vient de recevoir un soutien pour le moins gênant. Des militants de la Goyim Defence League (GDL), un mouvement antisémite notoire, se sont en effet rassemblés samedi 22 octobre sur un pont au-dessus de l’Interstate 405 de Los Angeles, l’un des principaux réseaux autoroutiers de Californie.

Brandissant des panneaux sur lesquels on pouvait lire "Kanye is right about the jews" ("Kanye a raison à propos des Juifs", en français), ils ont effectué des saluts nazis en direction des automobilistes...