Etats-Unis : qui est Amy Schneider, l'ingénieure transgenre qui a fait sensation dans un célèbre jeu télé ?

Très populaire sur les réseaux sociaux, Amy compte désormais plus de 100.000 abonnés sur Twitter. Début janvier, après avoir été dépouillée de sa carte de crédits et de son téléphone portable par deux hommes armés en pleine rue, elle avait rassuré ses fans, les remerciant pour leur soutien. "2021 n’a pas été l’année la plus belle des années pour ce monde, mais c’était clairement la plus belle de ma vie grâce à vous", écrivait celle que les téléspectateurs retrouveront à l’automne prochain lors d’un trophée des champions.