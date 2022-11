Qui est Jon Batiste, la star engagée qui va chanter pour les Macron à la Maison Blanche ?

Issu d’une famille très engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale, Jon Batiste prend le pouls de l’Amérique sur son cinquième album, We are, qui fait écho aux combats du mouvement Black Lives Matter. Ce mélange séduisant de jazz, de soul, de rock et de pop sera récompensé par cinq trophées dont celui de l’album de l’année lors de la 64e cérémonie des Grammy Awards, en avril dernier.

"J'aime la musique. J'en joue depuis que je suis un petit garçon. C'est plus qu'un divertissement pour moi, c'est une pratique spirituelle", expliquera l’heureux lauréat sur la scène du MGM Grand de de Las Vegas. "Il n'y a pas de meilleur artiste, de meilleur musicien, de meilleur danseur, de meilleur acteur. Les arts créatifs sont subjectifs et ils touchent les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin."