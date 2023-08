Rihanna a accouché de son deuxième enfant dans la plus grande discrétion

L'interprète de "Diamonds" et "Umbrella" avait fait sensation lors du dernier Super Bowl, le 12 février dernier, en affichant son ventre rond sur scène, annonçant ainsi sa deuxième grossesse au monde entier sans avoir à prononcer un mot.

Robyn Rihanna Fenty de son vrai nom, n'a plus sorti d'album depuis 2016. Devenue milliardaire grâce à ses marques de cosmétiques et de lingerie qui portent son nom, Fenty, elle a récemment fait une apparition remarquée sur la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever, avec la chanson "Lift Me Up".