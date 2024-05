Opposant de Donald Trump, le comédien américain a réagi à la condamnation pénale de l'ancien président. Ce dernier a été reconnu coupable de paiements dissimulés à la star de films X Stormy Daniels afin qu'elle n'ébruite pas leur liaison. "C'est mon pays. Ce type veut le détruire. Il est fou", a lancé Robert de Niro.

Il n'a pas caché sa joie. Fervent opposant à Donald Trump, Robert De Niro a réagi à la condamnation pénale de l'ancien président reconnu coupable, jeudi 30 mai à New York, de la totalité des 34 chefs d’accusation dans l’affaire de paiements dissimulés à l’ancienne star du X Stormy Daniels pour qu’elle n'ébruite pas leur liaison avant la présidentielle de 2016.

"Je pense que justice a été rendue", a-t-il déclaré sur le tapis rouge de son nouveau film Ezra, comme le rapporte Variety. "Ce n'est qu'une partie du tableau d'ensemble, donc je veux être très prudent", a nuancé Robert De Niro qui n'a pas hésité à traiter Trump de "clown" devant le tribunal où il était jugé il y a deux jours.

Cela me bouleverse tellement. Je dois dire quelque chose Robert De Niro

"Cela n'aurait jamais dû arriver à ce stade", a-t-il poursuivi, "Je ne veux pas en parler, mais cela me bouleverse tellement. Je dois dire quelque chose. C'est mon pays. Ce type veut le détruire. Point. Il est fou", a lancé Robert De Niro qui pense que cette condamnation pourrait affecter l'élection présidentielle.

La star de cinéma a également reconnu avoir peur pour sa sécurité. "Pensez-y. Cela me met encore plus en colère, mais je dois avoir peur d'être intimidé. Et c’est pour ça que j’ai dit, vous n’allez pas nous intimider. Les gens en ont marre, ils vont riposter".