Rudy Giuliani, fidèle de Donald Trump, fait polémique en participant à l’émission "Masked Singer"

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et proche de l’ex-président Donald Trump, a été le premier à révéler son identité lors du tournage de la semaine dernière. Selon Deadline, qui révèle l’information, deux membres du jury ont quitté le plateau en signe de protestation. Le chanteur Robin Thicke ("Blurred lines") et le comédien Ken Jeong (Very Bad Trip) ont laissé l’actrice Jenny McCarthy et la chanteuse des Pussycat Dolls Nicole Sherzinger échanger avec lui avant de revenir.