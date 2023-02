"Ça ne pouvait pas durer éternellement" : la saison 4 de la série "Succession" sera la dernière

"On a proposé plusieurs scénarios. Deux d'entre eux nous permettaient de faire deux saisons supplémentaires. Un autre nous offrait la possibilité de continuer la série indéfiniment", a révélé le scénariste britannique. Mais, alors que toutes les options étaient sur la table pour la suite de Succession, il a opté, en accord avec son équipe, pour "quelque chose de plus musclé et complet, afin de conclure cette histoire de manière forte". "Sans aucun doute, ça a toujours été ma version préférée", a assuré Jesse Armstrong, qui s'est justifié sur le timing de l'annonce imminente de l'arrêt de la série. "On aurait pu le dire en fin de saison (...), mais je ressens une responsabilité envers le public, et personnellement, je n'aimerais pas le sentiment de : 'Oh, c'est fini, les gars. C'était la fin.' Je n'aimerais pas ça dans un spectacle. Je pense que j'aimerais savoir qu'il touche à sa fin."

Le compte à rebours est donc lancé. Il ne reste plus que 10 épisodes pour suivre les péripéties de la famille Roy, menée d'une main de fer par le père Logan (interprété par Brian Cox), tout-puissant magnat des médias. Alors que le patriarche, irascible et impitoyable, dans la vie privée comme en affaires, prépare sa succession, ses enfants Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) et Connor (Alan Ruck) s'adonnent à une guerre familiale, où tous les coups sont permis.