"Stars on Mars" : douze célébrités, dont l'ancien cycliste Lance Armstrong, réunies dans une téléréalité américaine

"Pendant leur séjour, les célébrités seront confrontées à des conditions authentiques qui simulent la vie sur Mars, et devront faire appel à leur intelligence et à leurs muscles - ou peut-être simplement à leurs excellentes compétences sociales - pour survivre à la concurrence", est-il expliqué. "Les célébrités participeront à des missions et voteront chaque semaine pour éliminer l'un de leurs coéquipiers et le renvoyer sur Terre." Jusqu'à ce qu'un d'entre eux ne l'emporte.

Douze célébrités ont tenté leur chance. Parmi eux, l'ancien coureur cycliste controversé Lance Armstrong, les actrices Natasha Leggero et Porsha Williams, les joueurs de football américain Marshawn Lynch et Richard Sherman, l'acteur Christopher Mintz-Plasse, le patineur artistique Adam Rippon, la championne d'arts martiaux Ronda Rousey, la chanteuse Tinashe, la fille de Bruce Willis Tallulah Willis, ou encore l'actrice Ariel Winter.