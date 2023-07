Taylor Swift : ses fans provoquent des mini-séismes lors de concerts aux États-Unis

"Shake it", dit Taylor Swift dans l'une de ses chansons. Et ses fans se sont exécutés, littéralement. La méga star de la pop américaine était à Seattle pour deux concerts, le weekend du 22 et 23 juillet, dans le cadre de sa tournée "Eras". Suite à ces performances devant lesquelles, durant chaque show, 72.000 spectateurs ont dansé et chanté en réponse, une activité sismique inhabituelle a été enregistrée.