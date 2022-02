États-Unis : un pasteur fait brûler les livres de la saga Harry Potter

Suivi par plus de 200.000 abonnés sur Instagram, ce personnage sulfureux avait lancé l’invitation à ses fidèles quelques jours plus tôt, leur demandant d’apporter "tous les Harry Potter, tous les Twilight, les livres et les films", mais aussi "les cartes de tarot, les planches de ouija, les cristaux magiques, les livres de sorts et tout ce qui est relié à l’occulte".