Tuerie dans une école au Texas : natif d’Uvalde, Matthew McConaughey appelle à "agir"

"C’est une épidémie que nous pouvons contrôler, et peu importe de quel côté nous sommes, nous savons tous que nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Des actions doivent être prises pour qu’aucun parent n’ait à vivre ce que les parents à Uvalde et d’autres avant eux ont enduré", insiste-t-il. La tuerie texane en rappelle une autre, celle de l’école de Sandy Hook dans laquelle 26 personnes, dont des enfants de 6 et 7 ans, avaient été abattus il y a dix ans.