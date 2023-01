Étrillé pour sa chronique misogyne, Jeremy Clarkson a écrit un mail d’excuses à Meghan et Harry

Jeremy Clarkson se rappelle l’époque où il animait l’émission automobile Top Gear, "quand il était accusé de toute sorte de choses". "C’était rarement du sexisme", semble-t-il se féliciter. Il avait été licencié par la BBC en 2015 après avoir agressé physiquement et verbalement l’un des producteurs. L’ultime incident d’une longue liste de sorties provocatrices. Il revient sur la lettre ouverte d’une soixantaine de députés britanniques appelant l’éditeur du tabloïd à agir face à cette chronique "haineuse" et misogyne contre Meghan. Il affirme aussi que ses principaux employeurs, ITV qui diffuse "Qui veut gagner des millions ?" et Amazon, qui héberge les émissions "The Farm Show" et "The Grand Tour", étaient "incandescents".